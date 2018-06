Brit se vysmekl z lana při bungee jumpingu. Hrozivý pád přežil

Student univerzity v Cambridge chtěl na své dovolené v Thajsku zažít něco výjimečného, proto se rozhodl zkusit bungee jumping. Svého rozhodnutí dnes lituje. Řemen kolem jeho nohou se totiž uvolnil a on pokračoval střemhlav přímo do jezera. Pád vypadal hrozivě a vše mohlo skončit tragicky. Naštěstí Baveja dopadl na hladinu hrudníkem, takže neutrpěl zranění hlavy. Podle serveru Mail online si však natrhl slezinu, játra, poškodil plíce a utrpěl četné pohmožděniny.

Chirurgové přirovnávají jeho zranění k těm, které utrpí oběti dopravních nehod. "Všichni doktoři byli překvapeni, že jsem to vůbec přežil," říká dnes mladý Brit. Sám dobře ví, jaké měl štěstí. "Kdybych dopadl na hlavu, mohl jsem si poškodit mozek nebo zemřít," dodává poté, co strávil měsíc v nemocnici v Bangkoku.

Za nepovedený skok zaplatil student v přepočtu skoro 1400 korun. Jeřáb ho vyzvedl do výšky 50 metrů na plošinu, kde mu uvázali lano kolem nohou. "Věděl jsem, že ten skok bude děsivý, ale nemyslel jsem si, že to je nebezpečné. Dlouho jsem po telefonu vysvětloval matce, že není čeho se bát. Uvěřila mi, až když si přečetla na internetových stránkách, že je zajištěna 100% bezpečnost. Je to tam pořád," řekl Baveja, který i přes svá zranění doufá, že bude opět úplně zdravý a rád by zkusil i další extrémní sporty, jako je třeba skydiving.