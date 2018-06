Brit se narodil bez penisu, přesto měl mnoho žen

Andrew Wardle dokázal svou anomálii tajit celý život. Nijak mu to ale nepřekáželo v sexu. Tvrdí, že měl v posteli více než stovku žen. Jen některé z nich zjistily, že nemá pyj. „Asi dvaceti procentům jsem řekl pravdu… Je to těžké vysvětlit nové přítelkyni. Ale když jsem nějakou měl, brala to velmi hezky. Jen jednou jsem dostal pěstí do obličeje, když jsem to dívce řekl. Myslím, že se naštvala, protože měla pocit, že jsem jí lhal. Ale tohle není věc, kterou můžete říct hned,“ svěřil se Andrew v pořadu This Morning.

Bez penisu žije od narození. Jeho močový měchýř se totiž vyvinul mimo jeho tělo. Lékaři ho operovali, takže dostali jeho měchýř tam, kde má být. Může tak močit, ale penis se mu nikdy nevytvořil.

Tajemství skrýval i před rodinou. „Bylo mi zle z toho, že to pořád skrývám,“ dodává Andrew. Psychické problémy z jeho neobvyklého stavu ho dohnaly k drogám a k pokusu o sebevraždu.

Teď žije ve šťastném vztahu s přítelkyní Feidrou a lékaři mu během třífázové operace vytvoří plně funkční pyj, který vymodelují z kůže, cév a nervů odebraných z paže. Televize TLC dokumentuje cestu k jeho novému životu po dvanáct měsíců.