Brit obeplul svět a překonal čerstvý rekord

Nový rekordman Mike Perham obeplul svět za pouhých devět měsíců, takže byl na moři o čtyři méně než předchozí držitel rekordu Zac Sunderland. Oběma chlapcům je 17 let, ovšem Mike Perham je o několik měsíců mladší. Na své 38 700 kilometrů dlouhé plavbě musel překonat řadu problémů a poškození a po návratu se dle svých slov nejvíc těšil na dobré jídlo a vydatný spánek.

Mladík z Hertfordshire v jižní Anglii už na svém kontě jeden rekord má - ve 14 letech se stal nejmladším člověkem, který sám přeplul Atlantský oceán.

Jeho nový úspěch má ovšem přívlastek "asistovaný", protože námořník musel kvůli nepředpokládaným poruchám na lodi několikrát zastavit v různých přístavech. Perham tvrdí, že nikdy nepochyboval o tom, že cestu dokončí, ale přiznává, že si párkrát nevěděl rady. "Prostě musíte pokračovat a vyřešit to," řekl Mike Perham, pro něhož byla nejtěžší ze všeho samota. "Není tam nikdo, kdo by vám pomohl a povzbudil."

To si zřejmě neuvědomuje třináctiletá Laura Dekkerová, která se chtěla sama pustit na moře 1. září se svou jachtou Guppy. "Nebojím se. Vím, že to dokážu a má loď je dobrá," říká Laura. "Je to vlastně pořád to samé, jen to trvá trochu déle," dodává odvážná mladá slečna.

Soud v Utrechtu si to ovšem nemyslí a obává se, že takto mladá dívka není psychicky připravena na náročnou osamělou cestu. čtěte Třináctiletá Nizozemka chtěla sama obeplout svět, soud ji ale svěřil úřadům.