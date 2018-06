Brit je alergický na svou ženu. Dotýká se jí v rukavicích

Mnoho mužů tvrdí, že jsou alergičtí na svou ženu. Pro řidiče autobusu Darrena Younga z jižního Yorkshiru to však není vtip. Kdykoli se ke své ženě přiblíží, zvýší se mu srdeční frekvence a naskočí vyrážka.

Tyto stavy způsobují krémy a pleťová mléka, která jeho žena používá. Young je totiž alergický na látku polyethylenglykol, která se při výrobě kosmetických přípravků používá. Při kontaktu otéká a může dojít až k srdeční zástavě.

Lékaři odhalili jeho alergii když měl nebezpečnou reakci na injekci se steroidy, kterou mu v nemocnici píchli při léčbě chodidel. Natekla mu tehdy tvář a srdce se zastavilo, musel být okamžitě resuscitován.

Darren Young se své ženy nesmí dotknout, pokud si není úplně jist, že na sobě nemá žádný krém nebo tělové mléko a toho jeho žena může snadno využít. "Sue se nemusí v posteli vymlouvat na bolest hlavy. stačí, když řekne, že použila tělové mléko a nesáhnu na ni, mohlo by mě to zabít," řekl deníku The Sun Darren Young.

Mohlo by se zdát, že řešení je snadné - jeho žena prostě nebude používat žádnou kosmetiku a on bude mimo nebezpečí. Alergie ovšem ohrožuje jeho život všude a není lehké s ní žít. Young musí podrobně sledovat složení všech výrobků, dávat si pozor, čeho se dotýká a neustále s sebou nosit sadu léků, kdyby náhodou přišla reakce. A to se může stát kdykoli. Jeho život ohrožující chemikálie se totiž vyskytuje nejen v kosmetice, ale taky v některých potravinách, zubní pastě nebo třeba osvěžovači vzduchu.

"Mohu mít reakci když si třeba v restauraci sednu vedle ženy, která kosmetiku použila. Lékaři nedokážou přesně říct, proč vypuká tak náhle," postěžoval si Darren Young.