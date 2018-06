Britská herečka Carey Mulliganová se o víkendu vdala na farmě

Carey toužila po svatbě na anglické farmě a sen si také splnila. Přítomno bylo asi sto hostů včetně hereckých přátel Sienny Millerové, Colina Firtha či Jaka Gyllenhaala. Na svatbě měla zazpívat i slavná Adele.

Pár se nikdy na veřejnosti moc neukazuje, takže i jejich svatba proběhla v utajení. "Jsou krásným párem. Opravdu jsou velmi roztomilí," píše The Sun.

Marcus Mumford

Mulliganová chodila před Mumfordem s kolegou Shiou LaBeoufem, s nímž hrála ve filmu Wall Street: Peníze nikdy nespí. Rozešli se v říjnu 2010.

Mulliganová dostala cenu BIFA za snímek Škola života, který jí vynesl i nominaci na Oscara. Další cenu BIFA dostala za film Never Let Me Go (Neopouštěj mě).

Začátkem příštího roku přijde do českých kin její poslední film Velký Gatsby, kde si zahraje s Leonardem DiCapriem.