Bříšní tanečnice Anife si nechala odsát tuk, aby mohla opět tancovat

"Omdlela jsem a upadla tak nešťastně, že jsem si rozštípla klíční kost. Takže jsem teď celá zafačovaná," líčí Vyskočilová. Z liposukce je ale nadšená, bříška se totiž snažila zbavit od porodu, od kterého uteklo již dlouhých osmnáct let.

První fází liposukce je tzv. tumescence neboli napouštění oblasti speciálním roztokem

"Tak dlouho jsem čekala, až zmizí, a snažila jsem se ho nějak vypracovat, ale nešlo to. Pak mě začaly zlobit záda, dokonce mám několikrát operované ploténky, a cvičit jsem už nemohla. Proto jsem se rozhodla pro liposukci," vysvětluje herečka a břišní tanečnice.

Zákroku se trochu bála, a tak si na pomoc přizvala svého kamaráda, doktora Issama Alawu, který ji po celou dobu držel za ruku. Samotné odsávání tuku pak bylo na doktoru Tomáši Paduchovi, specialistovi na tumescentní liposukci. Mediálně známá tvář pro něj byla klientem jako každá jiná. "Nerozlišuju, koho operuju, důležité je udělat dobře svoji práci, aby se k nám klienti vraceli," říká doktor Paduch.

Anife Vyskočilová a Tomáš Paduch

Vyskočilová podstoupila liposukci ambulantně, bez narkózy a hospitalizace a hlavně bez bolesti. "Musím přiznat, že jsem se bála, ale teď jsem ráda, že jsem se pro to rozhodla. Citlivé to bylo na začátku kolem pupíku, když do mě pan doktor napouštěl lokální anestetikum, jak mě poučil, pak už jsem o tom skoro nevěděla. Všem to doporučuju. Nepotřebovala jsem zhubnout, tohle by taky obezitu nevyřešilo, jen zformovat postavu. Pan doktor ze mě nakonec odsál 450 ml tuku, což je skoro jako půllitr piva. Prý si to můžu odnést domů, takže mám pěkný suvenýr," dodala se smíchem bezprostředně po zákroku.

Výsledek bude definitivně znát asi za tři měsíce. "Těším se na to, do té doby se ale musím o břicho starat, jezdit po něm třeba takovým válečkem, který jsem dostala s sebou domů. Je to zkrátka už na mně," uzavírá Vyskočilová.