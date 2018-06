Briketa nečekala na prahu roku 2000 kolaps, ale masakr

Vchod do Brikety je ponurý, uvnitř však bývá veselo.

Jak tradiční název napovídá, patřil tento nevelký výčep především majetkové elitě manuálně pracujících, totiž uhlířům z nedalekých a svého času velmi rušných uhelných skladů. Těch vyšizených puten, které tu protekly jejich hrdly! Briketa hučela. Dodnes někteří vzpomínají na onen zlatý věk, na těch pár božských improvizovaných striptýzů, které předváděla na podestě vzadu - za bůra od každého - většinou odkvetlá občanka s málo vyvinutým smyslem pro osobní hygienu, striptérka, již kromě narušené koordinace pohybů trápil i problém, kterak si pokud možno bezbolestně strhnout prádlo přilepené ve spodních partiích pevně k tělu. Když se jí to s mlaskavým škrknutím povedlo, následoval bouřlivý potlesk a smích. Z rytmu nákladového nádraží, jež dávalo práci zástupům, vycházela dodnes nezměněná otevírací doba Brikety - především ve všední den. Ráno v pět se stavili posilnit uhlíři a jim podobní před šichtou, po šesté přicházeli ajznboňáci z noční, brzo dopoledne závozníci i řidiči čekající na naložení, před polednem byli zpátky uhlíři, kteří už měli vyděláno, po druhé dorazila první směna, no a ve čtyři - to už toho měli všichni dost. Dnes roste v kolejišti nákladového nádraží Žižkov lebeda a pýr,na ohlídání provozu stačí pár železničářů, ale přece jenom se tu pořád něco děje. A Briketa? V té je živěji než na nádraží. Dodnes funguje jako startovací i přistávací dráha v jednom. Její vchod i s malou výlohou vedle je dokonce oproti minulým časům poměrně vesele vyzdobený, přesto však ze všeho nejvíc připomíná zadní vchod na prosekturu či do krematoria, vchod, k němuž se přinášejí sváteční šaty na nebožtíky. Zařízení i výzdoba interiéru Brikety je vrcholnou ukázkou ideově estetické jednotky zvané ranní nálevna. Lustr vysoko pod stropem postrádá stínítka. Dvě žárovky bodají do očí, ale z rohů těsné místnosti se přitom plazí tma. Pár čtyřnohých pultů na stojáka, pult kolem zdi, jen vedle výčepní stolice malý stoleček bez ubrusu a u něj tři židle. Cestu veškerého masa zde na stěně připomínají tři motivy: symbol zdravotnického zařízení, nápis Záchranná služba a emblém Pohřební služby hlavního města Prahy. O kousek dál se skví rudý koutek, jemuž vévodí státnické fotoportréty Stalina, Gottwalda a Husáka a také příruční marx-leninská knihovnička hýřící pražskou ironií. Nejlépe sem zapadá svazek Vědecké základy aktivizace pracujících. Na protější zdi visí jakési Who is who: fotografie štamgastů a černé štítky s jejich jmény či přezdívkami. Náhodný návštěvník tak hned vidí, že například P. Košč je přítomen, zatímco stálý host Fidla chybí, což je vzhledem k jeho image škoda. Vzadu se skrývá one-man pisoár. V gastronomii nemá Briketa naprosto žádný zvuk. Pokud tu k jídlu vedou aspoň sušenky, mají je dobře schované. Zato se tu do piva masově zazdívají kořalky. Je to totiž - slovy výčepáka - "kořalková hospoda". Takový fernet je už nákladné pití, nejvíc jdou na odbyt levnější likéry - především tuzemský rum, vodka stejného původu a ovšemže zelená. Tradiční český mechanismus, kterým se stálí hosté dopravují do stavu těžké blaženosti, funguje spolehlivě. Vstoupíte s dobrými předsevzetími, známý vám objedná panáka, neotočit to je přece hanba a už to jede... Za pomoci rychlovarné konvice vykouzlí výčepní i turka do kelímku, cigára jsou taky, tak co by kdo chtěl víc? O společenské poptávce po službách Brikety svědčí skutečnost, že byla vloni otevřená i o těch nejsvátečnějších dnech - jen se začínalo o hodinku později a končilo už v jedenáct dopoledne. To úplně stačilo. Na hod Boží vánoční - krátce po osmé - probírali stálí hosté s výčepním, zda nastane v prvním dnu magického roku 2000 počítačový kolaps. Dospěli k názoru, že kolaps nebude,zato v Briketě dojde toho rána k masakru. Co je to "masakr"? Inu to když člověka před rozbřeskem probudí "tekutej žaludek", běží to vyndat, pak si utíká dát jedno vyprošťovací, ale dřív než se stačí napravit, má ji už zase jako z praku.HOSTINEC BRIKETA, Jana Želivského 1, Praha 3.Otevřeno pondělí-pátek 5-17 hod., sobota-neděle 5-14 hod. Zhruba 4 místa u stolu, cca 40 na stojáka.Žádná hvězdička je nejméně, pět nejvíc. Útratu si platí autoři sami, o hodnocení personál neví.