„Rodina se rozroste,“ napsala nastávající maminka Brigitte Nielsenová na Instagramu k fotkám s těhotenským břichem.

Už v roce 2008 mluvila o tom, že by si přála ještě další dítě. „Až nafotím snímky pro Playboy, chceme zkusit umělé oplodnění. Je kolem toho spousta otazníků, jestli to vyjde, ale pokud ano, naše rodina bude kompletní,“ řekla pro magazín Hello! před deseti lety.

Kromě gratulací k přírůstku do rodiny, se na sociálních sítích objevily i reakce na to, že je Nielsenová těhotná po přechodu a musela tedy podstoupit náročnou hormonální terapii. „Nikdo nemá právo soudit vaše osobní rozhodnutí, pokud mu to nedovolíte. Každý má právo rozhodovat o sobě a svém štěstí. Přeju vám hodně štěstí!“ napsala nastávající maminka.

Brigitte Nielsenová má s prvním manželem Kasperem Windingem syna Juliana (34). S bývalým partnerem Markem Gastineauem má dalšího syna Killiana (28). Se čtvrtým manželem Raoulem Mayerem má další dva kluky, Douglase (25) a Raoula mladšího (23). S pátým manželem Matiou Dessim, kterého si vzala v roce 2006, budou mít prvního společného potomka.

Nielsenová byla v letech 1985 až 1987 provdána za Sylvestra Stalloneho, který byl jejím druhým manželem. Stejně jako s ním nemá žádného potomka ani se třetím manželem Sebastianem Copelandem, za něhož byla provdaná v letech 1990 až 1992.