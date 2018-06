Herečku Brigitte Nielsenovou vyfotili, jak se opilá válí v parku

Devětačtyřicetiletá dánská herečka a bývalá manželka Sylvestera Stalloneho Nielsenová spala s lahví vodky ve veřejném parku. Pak se těžko zvedala a podle svědků působila dezorientovaně. Kouřila jednu cigaretu za druhou a pomalu odkráčela směrem k domovu.

Kolemjdoucí prý měli nejprve strach o její zdraví. Spíš se ale zdá, že jen přebrala.

Čtyřnásobná matka měla v minulosti problémy s alkoholem, s kterými se nikdy netajila a řešila je před zraky veřejnosti. V roce 2007 odešla do léčebny a od té doby to vypadalo, že je v pořádku. Tvrdila, že se cítí jako znovuzrozená a i když to bude těžké, začne nový život.

V roce 2008 se objevila v televizní reality show Celebrity Rehab, kde slavné osobnosti bojují se závislostmi. V roce 2010 prohlásil producent této show, že to Nielsenová zvládla, je střízlivá a přestala kouřit.

Tyto obrázky ale svědčují o opaku a zřejmě znepokojí jejího o šestnáct let mladšího manžela Mattiu Dessiho a čtyři syny, kteří v minulosti herečku na léčení dostali.