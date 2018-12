Vychovávat dítě nyní je snazší. Jsem vyzrálá, tvrdí Brigitte Nielsenová

Nielsenová už má čtyři syny, kteří se narodili v osmdesátých letech. Dceru Fridu má s pátým manželem Mattiou Dessim (40).

„Říkala jsem si, jestli jsem na to připravená. Samozřejmě, život v 55 letech je jiný, než když vám je 25. Prvního syna jsem měla, když mi bylo dvacet let, neměla jsem tušení, co dělám,“ prohlásila Nielsenová pro časopis USA Today.

„Lidé mi nevěří, ale teď je to jednodušší. Přísahám. Udělám všechno pro mojí holčičku. Jsem vyzrálá. Prošla jsem si v životě překážkami. Zažila jsem dobré i špatné. Když jsem padla na dno, zase jsem se zvedla. Stala jsem se silnějším člověkem. Mám více energie, než když jsem byla mladší. Mnohem více přemýšlím a jsem připravenější,“ dodala.

Bývalá manželka Sylvestra Stalloneho dodala, že její holčička je moc hodné miminko. Klidně spí celou noc, což například u synů nezažila.

Nielsenová se o miminko se svým posledním manželem snažila deset let. Ve čtyřiceti letech si preventivně nechala zmrazit vajíčka. Otěhotnět se jí nakonec povedlo až loni po několika neúspěšných umělých oplodněných.