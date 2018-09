Když si starší muž pořídí dítě, nikdo to neřeší, stěžuje si Nielsenová

Podle Nielsenové jsou lidé vůči starším matkám krutější. Ona dceru Fridu porodila letos v červnu, když jí bylo 54 let. Otcem holčičky je hereččin pátý manžel Mattia Dessi (39).

„Určitě existuje dvojí metr, protože když mají muži v 60, 70, 80 a 90 letech děti, nikdo to neřeší. Já jsem možná nejstarší matka v Americe a lidé říkají, že za 20 let nemusím být naživu, a ptají se, jestli je to zodpovědné vůči malé holčičce,“ uvedla Nielsenová.

„Muži jsou vždy v pohodě, bez ohledu na to, co udělají. Mohou mít nevím kolik děti a mohou vyměnit manželky, jak se jim zlíbí,“ prohlásila.

Dodala, že jako starší se díky zkušenostem s nyní už dospělými syny cítila na mateřství více připravená. „Takže jsem věděla, co mě čeká a je to fantastické. Jsem unavená, ale říkám, že jsem šťastně unavená. Dává vám to tu vnitřní energii, která je fantastická a jsem moc hrdá,“ uvedla.

Brigitte Nielsenová má syna Juliana (34) s prvním manželem Kasperem Windingem, kterého si vzala v roce 1984. Rozvedli se o rok později.

Těhotná Brigitte Nielsenová (30. května 2018)

V letech 1985 až 1987 byla provdána za Sylvestra Stalloneho, s nímž však děti neměla. Bezdětné bylo také třetí manželství se Sebastianem Copelandem, za něhož byla provdaná v letech 1990 až 1992.

S bývalým snoubencem Markem Gastineauem má herečka syna Killiana (28) a se čtvrtým manželem Raoulem Mayerem má další dva kluky, Douglase (25) a Raoula mladšího (23).

Jejím pátým manželem je Mattia Dessi, kterého poznala ve švýcarském hotelu, kde pracoval jako číšník. Vzali se v roce 2006.