Modelky musí mít hroší kůži, říká nejstarší dcera Eddieho Murphyho

"Mnoho dívek bere drogy a trpí anorexií. Je toho hodně, protože je obrovský tlak, abyste vypadaly dobře," prohlásila v pořadu Good Morning America Bria Murphyová.

Sama prý tento tlak zažila, přestože je přirozeně štíhlá. Potvrdila také, že modelky ve snaze zhubnout jedí vatu.

"Slyšela jsem, že některé jedí vatu s pomerančovým džusem. Vatový tampon ponoří do šťávy a sní ho, aby neměly hlad. Vata se jednoduše rozpustí. Myslíte, že jste sytí, i když nejste," prohlásila.

Dívky, které by se chtěly stát modelkou, se musí připravit na to, že to vůbec není snadné. Adeptky na tuhle práci by podle ní měly mít hroší kůži.

"Budou vám říkat: 'Tvůj nos je příliš velký. Máš moc velký zadek. Tvé ruce jsou ochablé.' Ale to je jejich práce. Takže si to nemůžete brát osobně," dodala Murphyová, kterou si firma L'Oréal vybrala coby modelku pro reklamu na vlasy (více zde).

Bria je nejstarší dcerou herce Eddieho Murphyho. S její matkou Nicole má herec ještě další čtyři děti. Pár se rozvedl po 12 letech manželství v roce 2006.

Eddie Murphy, jeho exmanželka Nicole a dcery Bria a Shayne (18. ledna 2011)

Murphy má s dalšími dvěma partnerkami ještě dva syny a s bývalou členkou Spice Girls Mel B má dceru.

Po několika milostných románcích Murphy nyní už několik měsíců randí s modelkou Paige Butcherovou (více zde).