Březinová by šla do porna znova

Není to poprvé, co se nechala zpěvačka Marcela Březinová nafotit zcela nahá. Její odvážné snímky najdete i na internetových stránkách.

"Časopis Leo mi dal dostatek prostoru na to, abych si mohla zahrát. Myslím, že to dopadlo nad moje očekávání. Je to pro mě velká čest," říká o focení více než odvážných snímků zpěvačka Marcela Březinová.