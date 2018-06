Březina se oženil s Nesvadbovou

Rodiče něvěsty se o svatbě dozvěděli těsně před obřadem, Březinovým zavolali chvíli po něm.



"Ve velkém to oslavíme v září, až se všichni přátelé vrátí z dovolených," řekla novomanželka, která o sobě tvrdí, že v páru plní funkci mluvčí, zatímco manžel je "vedoucí".





Brát jsme se nemuseli, máme se rádi

Oba novomanželé popřeli, že by se museli brát. "Vzali jsme se proto, že se známe půl roku a máme se rádi," uvedl ministr.



Podle informací Rádia Impuls byla nevěsta oblečena do černé sukně, bílé halenky a v ruce držela kytici z jedenácti bílozelených růží. Ženich přišel v tmavém obleku. Jako svatební skladbu si novomanželé vybrali "Let it be" od skupiny Beatles.

S Nesvadbovou oddával Březinu jeho dlouholetý přítel Karel Výrut. Na dotaz, jak dokázal takovou svatbu, o které věděl pět dní, utajit, Impulsu řekl: "Když se chlapi dohodnou, tak to platí."

"V tomto počasí je nejlepším řešení brát se na zahradě. Obřad trval dvacet minut a nebyl ničím mimořádný," dodal Výrut. "Známe se dlouho, a tak nebyl důvod k nervozitě nebo přílišným formalitám."





Hostina byla netradiční

Místo pro svatební hostinu si slavný pár zvolil na poslední chvíli, a to v hotelu Baroko v Praze 10 Malešicích. Netradičně se rozhodli každý pro jiné jídlo. Nevěsta poobědvala rizoto a ženich kuřecí steak. Na oběd pozvali i starostu, který je oddával.

"Na svatbu jsme si odskočili z dovolené na chalupě v Sezimově Ústí a ještě večer se tam vracíme," svěřili se šťastní novomanželé.





Svatba všechny překvapila

"Bylo to pro všechny spolupracovníky překvapení," uvedla Vlaďka Dufková.

"Je okurková sezona, o Březinovi se už nejméně čtrnáct dní nepsalo ve Story," komentoval Březinovu svatbu jeden jeho stranický kolega.

"Je to pro mě obrovské překvapení a dozvěděla jsem se o tom z rádia. Samozřejmě jim oběma přeji, aby jim manželství vydrželo a byli spolu šťastní. Sociální demokracii sňatek ministra Březiny jistě neohrozí a zklamané členky ČSSD ze strany vystupovat houfně nebudou," komentovala událost s úsměvem Jana Volfová.