Březina je ministr i playboy

Jak vidí sám sebe O kariéře:

"Chci dělat kariéru" (Dokument Nadace Film a Sociologie)

"Říkám, že bych chtěl jednou být ministrem v ekonomické oblasti." (Respekt v roce 1995)

"Pokud (moje) ctižádostivost a píle je někomu trnem v oku, pak to o něčem svědčí." (Blesk) Jak se stát nejmladším ministrem?

"Člověk může být sebelepší, ale když není nikdo, kdo by ho navrhl, tak se nikam nedostane." (Reflex)

"Prostě je mi tolik, kolik mi je. Někdo ve vládě musí být nejmladší a někdo nejstarší." (ČT)

"V rámci střední a západní Evropy jsem nejmladší ministr, protože mladší byli v Litvě a v Estonsku." (ČRo 1 - Radiožurnál) O své práci:

"Co se mi úplně nepodařilo? Přemýšlím. Zatím musím říci, že z té práce mám radost a že se daří." (LN) O ženách:

" Když jde nějaká krasavice kolem, otáčím se." (Blesk)

"Karel je mladý relativně inteligentní muž." (Nesvadbová v Blesku)

"Tak já si myslím, že možná to slovo relativní tam asi nepatřilo, ne." (Březina v TV Nova) O Miloši Zemanovi:

"Byl jsem ten stín, který chodí půl kroku za ním." (Reflex) O Miroslavu Šloufovi:

"Mirek Šlouf je jeden z nejpracovitějších lidí. Často jsme spolu debatovali, našli jsme k sobě vztah." (Reflex)

Je to přitom jeho opravdové první zaměstnání (kromě studentských brigád), v němž by rád pokračoval. Nedávno potvrdil, že na svém předsevzetí stát se předsedou vlády zatím nic nezměnil. Bývalí spolupracovníci o něm mluví jako o člověku, který se s funkcí velice změnil a který je dnes ochoten udělat pro kariéru cokoli.

Podle nich Březina pouze "honí vodu v bulváru". O jeho šťastné hvězdě je nicméně přesvědčena většina kolegů z vlády. "Patří mezi ty úspěšné, ve vládě se mu daří," říká ministr dopravy a spojů Jaromír Schling.

Jako bezproblémového jej vidí i poslanci. "Je pravda, že nebývá obvyklé, aby byl člověk v takovém věku ministrem, ale zatím jsem si nevšiml, že by udělal nějakou botu," říká sociální demokrat Michal Kraus.

I Václav Krása z opoziční Unie svobody na Březinovu adresu uvádí: "Ve vládě má na starosti oblast zdravotně postižených a zatím se snaží docela dobře reflektovat jejich požadavky. Když za ním přijdu, dá se s ním minimálně mluvit."

Je Karel Březina opravdu tak úspěšný ministr? Politolog Bohumil Doležal nadšení nepodléhá. "V podstatě neřídí žádný opravdový resort. Je to všechno a nic," soudí o Březinově úřadu. "Připadá mi spíš jako něco šedivého, co reprezentuje současnou Strakovu akademii," dodává. S tím souhlasí i poslankyně za ODS Kateřina Dostálová: úspěch v duchu rčení, kdo nic nedělá, nic nezkazí. "Určitě to bude jeden z důvodů. Jeho působení proto shledávám naprosto neutrální," říká Dostálová.

"Jeho ministerstvo není nijak profilované. Myslím, že úkoly, jaké má, nejsou pro plnohodnotného ministra," doplňuje Cyril Svoboda z KDU-ČSL. Z legislativního plánu, kterým premiér Zeman hodnotil tisíc dní vlády, například vyplývá, že Březina za své působení předložil kabinetu pouze jeden zákon a jednu novelu.