Hvězda filmu Mumie Brendan Fraser se změnil k nepoznání

Brendana Frasera vyfotili paparazzi na pláži v Barbadosu se syny Griffinem (15 let), Holdenem (13 let) a Lelandem (11 let), které má s bývalou manželkou Afton Smithovou.

A i když se hollywoodský herec za poslední roky změnil doslova k nepoznání, vypadal po delší době odpočatě a spokojeně. Nedávno totiž pro časopis GQ promluvil o těžké depresi, která ho ničila několik desítek let.

Tu vyvolaly jak závažné zdravotní problémy, kdy opakovaně podstoupil operaci páteře, kolenního kloubu a hlasivek, tak rozvod a v neposlední řadě také sexuální obtěžování.

Údajný incident se stal v roce 2003 v hotelu v Beverly Hills během oběda s tehdejším prezidentem Hollywoodské zahraniční tiskové asociace Philipem Berkem, který začal herce osahávat. „Cítil jsem se hrozně. Cítil jsem se jako malé dítě. Myslel jsem, že budu brečet,“ prozradil Fraser s tím, že okamžitě odešel a svěřil se jen manželce kvůli obavám o svou kariéru.

Zdá se však, že se blýská na lepší časy, o čemž svědčí i nové role, na které po dlouhé odmlce Brendan kývnul. Aktuálně ho můžeme vidět například v seriálu Trust, který od března vysílá HBO.