Brazilskou rozhodčí lynčují za akty v Playboyi

Jenže ouha. Ačkoli brazilský fotbalový svaz nejprve tvrdil, že z toho nebude vyvozovat žádné důsledky, tedy minimálně represivního druhu, poté, co si pánové časopis koupili, vyřadili Anu z národního svazu rozhodčích. Asi se jim fotky nelíbily.



Kauza Any, která za fotky v rouše Evině obdržela 125 tisíc dolarů, se přesunula na půdu Mezinárodního sdružení fotbalových asociací FIFA, kde se řeší, co s ní. Otázka zní, zdali delegáti dostali coby důkazní materiál obrazovou přílohu.

Vypadá to ale špatně – prezident FIFA se totiž nechal slyšet, že pokud se dotyčná rozhodla nafotit hanbaté snímky, asi uvažuje o jiném zaměření své budoucí kariéry. Asi obrazovou přílohu nedostal nebo má raději blondýny.

Devětadvacetiletá brunetka má ale i jiné problémy – před několika týdny dostala distanc na tři týdny kvůli chybnému neuznání minimálně jednoho gólu v ligovém zápase Copa Brasil a od té doby nepískala žádný další ligový zápas. Dokonce se na základě toho začalo řešit, mají-li ženy v lize vůbec co pohledávat.