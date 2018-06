Brazilka vysoudila odškodnění, protože není ´hloupá blondýnka´

"Pojďte sem, vy hloupá blondýnko," zvykl si pokřikovat šéf brazilské metalurgické firmy na svou podřízenou Andreu Eloisu da Silva. Dost se mu to ovšem nevyplatilo, protože "hloupá blondýnka" ho dala k soudu a získala odškodnění ve výši 1300 dolarů plus další zatím neupřesněnou náhradu škody za to, že ji po podání soudní žaloby šéf nespravedlivě propustil.