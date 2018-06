Brazilka Angela má 43 plastických operací, chystá se na obnovení panenství

Pro tento zákrok se rozhodla, aby potěšila svého nového manžela. Říká, že i když ji to bude bolet, stojí to za to. Jejího bývalého muže, který byl plastický chirurg, zavraždili zloději a šušká se, že Bismarchi v tom nebyla úplně nevinně.

"Japonské oči" si Angela nechala vytvořit speciálním drátkem, který jí oči vytáhl nahoru. Chtěla tak oslavit století japonské imigrace do Brazílie, což bylo i motivem její školy samby pro karneval v Rio de Janeiru. Oči se Bismarchi nakonec tolik zalíbily, že si je ponechala nastálo.

Bismarchi dělí od světového rekordu pouhých pět plastických operací. Nejvíce na světě jich má Američanka Cindy Jacksonová přezdívaná Barbie. Ta si pod nůž lehla celkem osmačtyřicetkrát.