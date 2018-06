Brazilec chtěl vypadat jako Hulk, do paží si píchal alkohol a olej

„Viděl jsem v posilovně opravdu velké chlapy s obrovskými rameny a začal jsem s nimi kamarádit. Představili mi synthol a z výsledků jsem byl nadšený. Ale ztratil jsem nad tím kontrolu. Když si to vezmete jednou, určitě to uděláte i podruhé. Je to návykové,“ cituje list Daily Mail Alvese, který s pícháním syntetické směsi do paží začal před třemi lety.

Jeho svaly však začaly tuhnout a po nějaké době už nemohl směs vpíchnout normální jehlou. Pořídil si proto speciální jehly, které se používají u býků. Posedlost velkými svaly kulturistovi způsobila řadu vážných zdravotních problémů. Kvůli toxinům ve směsi mu selhávaly ledviny.

Když Alvesovi hrozilo, že přijde o obě ruce, trpěl depresemi a chtěl spáchat sebevraždu. Jeho manželka Marisangela Marinho (22) tehdy byla v šestém měsíci těhotenství. „Vzpomínám si, že mi doktor řekl, že mi budou muset amputovat obě ruce. Všechny mé svaly se proměnily v kámen,“ prohlásil.

Lékařům se nakonec podařilo ruce zachránit a Alvesovi odstranili jen ztvrdlé části tkáně. „Chci, aby lidé věděli, jak je to nebezpečné. Mohl jsem umřít jen proto, že jsem chtěl větší svaly. Nestojí to za to,“ říká nyní Brazilec, který prý stále doufá, že se stane profesionálním kulturistou.