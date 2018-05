Do Prahy se hodlám brzo vrátit, říká brazilský Ken po dalším zákroku

Kdy jste poprvé postoupil nějaký zákrok?

Rodrigo Alvez: Byla to gynekomastie, jedná se o operaci zvětšené prsní žlázy. Bylo mi sedmnáct let. Potom jsem chtěl upravit nos, následovala liposukce a už jsem v tom lítal. Ono se to nezdá, ale pro krásu velmi trpím. Jedním z nejbolestivějších zákroků byl facelift. Bylo to hrozné. Má poslední operace, kterou jsem prodělal v lednu, byla proto, aby mi odstranili čtyři žebra. Do Prahy jsem přijel, abych podstoupil mezoterapii, což je vyhlazení obličeje vitaminovým koktejlem.



Proč jste rozhodl další zákrok podstoupit právě v Praze?

Rodrigo Alvez: Žiji v Londýně a Praha není tak daleko, je to pouze hodinu a půl letu. Je to krásné město. Potřeboval jsem přestávku a odpočinek a hlavně doplnit svou krásu. Můj kamarád Robert Paulat tu má úžasnou kliniku. Před dvěma dny mi dali injekci s magickou látkou. Stále se to hojí a stále mám modřiny, jak můžete vidět, ale den za dnem vidím výsledky.

Jak se po operaci cítíte?

Rodrigo Alvez: Momentálně je to pár dní, co jsem vyšel z hotelu na veřejnost. Jak můžete vidět, mám modřiny na rtech a pod očima. Mám hodně make-upu, abych modřiny zakryl a cítím se dobře. Dnes večer si dám první drink po té proceduře. Jinak v Praze jsem byl již před osmi lety s rodinou. Byli jsme tu na Vánoce a byla to úžasná zkušenost.

Živoucí Ken Rodrigo Alves rád cestuje a vyhledává večírky.

Rodrigo má velkou vášeň pro plastické operace, jak jste na tom vy?

Robert Paulat: Já nemám takovou vášeň, ale pracuji jako generální ředitel plastické chirurgie, takže mám obrovskou vášeň pomáhat lidem. Myslím si, že plastická chirurgie by neměla jen zdokonalovat, ale měla by pomáhat lidem, když mají nějaký problém. Rodrigo je trochu extrém, ale my pomáháme lidem, kteří mají nějaký defekt, velký nos nebo malá prsa. V tom plastická chirurgie léčí duši.

Jaké plastické operace jste podstoupil vy?

Robert Paulat: Jednalo se spíš o PR tah pro obyvatelstvo České republiky a celého světa. Ale já mám operaci pouze nosu a ta byla v sedmnácti letech a od té doby jsem neměl žádnou operaci. Podstupuji různé neinvazivní zákroky, což si myslím, že je stejné jako jít k holiči. Na klinice kde pracuji, vím, že máme dobré vitaminové koktejly. Dokážeme ozdravit pleť plazmou. To se vám odebere krev, odstředí plazma a píchne se vám zpět do obličeje. Je to elixír mládí. A čím víc jste u toho, tak tím více vidíte, kolik věcí se v dnešní době dá udělat neinvazivně. Je toho hodně. Ozdravíte se a zabráníte procesu stárnutí.

Vy jste označován za českého Kena, Rodrigo za brazilského. Jak se liší váš pohled na to být Kenem?

Robert Paulat: Já si myslím, že vypadáme každý jinak. Rodrigův sen byl být Kenem, můj sen to nikdy nebyl. Já jsem žil nějakou dobu v Americe a začali mně tam říkat, že vypadám jako Ken. Ale já jsem se takhle narodil. Věřte, že já ráno vstanu a doopravdy nevypadám jako Ken, jsem pomačkaný. Vyčistím si zuby, ale na svém vzhledu až tolik nepracuji.

A co jste se sebou udělal třeba dneska předtím, než jste vyrazil?

Robert Paulat: Když jdete ven s Rodrigem a celý svět se na vás kouká, tak musíte vypadat nějak reprezentativně. Takže jsem si dal sprchu, oholil si obličej. A to je vlastně všechno. Musím říct, že mi úprava netrvá déle než deset nebo patnáct minut. Důležité je, jak se cítíte uvnitř. Když je krásný den a je krásné počasí, tak to z vás září. To říkám i našim klientům, že není důležitá jen operace nebo co si necháte napíchat, ale musíte být šťastní sami se sebou.

Sprcha a oholení, to dělají muži v lepším případě běžně.

Robert Paulat: Máte pravdu, ale mé plus je v té plastické estetické chirurgii, kde pracuji. Dovedeme neinvazivně podpořit kolagen v obličeji. Samozřejmě znám spoustu dermatologů, máme ty nejlepší v České republice. A když chci, aby tam nebyla vráska, tak s tím umíme něco udělat. Jsou tu lasery, výplně, je tady botox.

Rodrigo Alves

Používáte make-up nebo pudr?

Robert Paulat: Musím říct, že jen když je natáčení. V osobním životě mi stačí si vyčistit zuby a jít se psem ven a zaběhat si. Jsem na sport. Není to tak, že bych měl každý den vyfoukané vlasy a vypadal tak, jak vypadám.

Co máte s Rodrigem v plánu?

Robert Paulat: Znám se s ním dva roky a když jsem ho poznal, byl pro mě inspirativní v tom, že to má všechno dobře zobchodované. To, jak vypadá, mu vydělává. Jeho cesta sem podpořit naši kliniku je samozřejmě součástí toho, že ukazuje, že naše klinika je jedna z nejlepších. Proto u nás podstoupil procedury a dneska večer plánujeme kluby.

Rodrigo Alvez: Prahu miluji, je nádherná a já se zde moc hezky cítím. Díky bohu mě nic nebolí, takže se těším, až s Robertem vyrazíme na party.