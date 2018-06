"Po 40 let na tom seděl a teď, když ví, co to je, chce to prodat," řekla bioložka muzea Deisa Diasová. "Je to nádherný nález, který má ohromnou vědeckou, ale vůbec žádnou obchodní cenu.

Bohužel, i když už sdělovací prostředky na toho muže pořádají hon, nemůžeme to koupit," dodala.