Brazilec utratil milion, aby vypadal jako Ken. Má i vlastní panenku

Santebanes uvádí na trh vlastní řadu panenek Celso Dolls. Prodejem si vydělá zpět to, co musel investovat do svého obličeje a těla. Jen nos si nechal operovat čtyřikrát, několik plastik mají za sebou také brada a čelist, na hrudi či břiše má silikonové implantáty tak, aby připomínaly hranaté svaly plastového Kena.

„Odjel jsem do města, abych se stal modelem. Nikdy by mě nenapadlo, že budu mít hračku vypadající jako já. Snil jsem o tom, že budu živá panenka, ale mít vlastní s mou vizáží, to jsem nečekal,“ pochvaluje si Santebanes na Instagramu, kde také vyvěsil fotku sebe a své panenky.

Celso vyrůstal s panenkou Barbie a jejím přítelem Kenem. Když v šestnácti vyhrál konkurz jako model, odjel do města, aby podstoupil plastiky a vypadal jako Ken.

V modelingu si změnil také příjmení Borges Pereira na Santebanes podle oblíbené postavy z mexické telenovely.

Dnes si Celso účtuje v přepočtu tři sta tisíc korun za vystoupení na přehlídce, v televizi či na večírku VIP osobností.

Konkurenci má v podobě dalšího živoucího Kena, Američana Justina Jedlici, který za plastiky také utratil miliony (více zde). Živoucí Barbie jsou zase v oblibě na Ukrajině, jak dokazují Valeria Lukyanová a její bývalá kamarádka Alina Kovalevskaja (podrobnosti zde).