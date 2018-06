Brazilci začínají se sexem brzy

V roce 1983 bylo oficiálně v Brazílii registrováno 178 případů onemocnění AIDS, o dva roky později došlo k obrovskému nárůstu, který trval do roku 1996, kdy se dostal na úroveň 20 tisíc nových případů ročně.

Výzkum, jehož se zúčastnili Brazilci ve věku od 16 do 65 let z 3600 domácností po celé zemi, ukázal, že 47 procent mužů a 32 procenta žen měli první sexuální zkušenost ještě před dosažením 15 let věku.

"Čísla jsou velmi zneklidňující, protože počet dívek se sexuální zkušeností do 15 let se více než zdvojnásobil ve srovnání s rokem 1984, kdy jich bylo 14 procent," prohlásil ministr zdravotnictví José Serra.

Ze 165 milionů obyvatel Brazílie je 536 tisíc nakaženo virem HIV způsobujícím smrtelnou chorobu AIDS. V roce 1983 bylo oficiálně registrováno 178 případů této nemoci, o dva roky později došlo k obrovskému nárůstu, který trval do roku 1996, kdy se dostal na úroveň 20 tisíc nových případů ročně.