Brazilci stojí fronty na jídlo za půl dolaru

Restauraci zřídil brazilský stát Rio de Janeiro na místě, kudy denně procházejí tisíce lidí dojíždějící z předměstí. V pondělí bylo do 13:00 obslouženo 1200 strávníků. "Ta fronta stála za to, jídlo je dobré a je ho dost," řekl spokojený a nasycený metař Carlos Alberto Guimaraes, který se postavil do řady už v osm ráno.

"Začala jsem mít křeče žaludku, tak jsem se rozhodla přijet z předměstí až sem," přiznala nezaměstnaná Ecilia dos Santosová. Najíst se chtěli ale i ti, kteří na to neměli. Jedenáctiletý Thiago si musel půjčit, aby mohl po dobrém obědě prohlásit: "Bylo to výborné a nejlepší byla zmrzlina jako zákusek." Minimální měsíční mzda je v Brazílii 156 realů (78 dolarů).