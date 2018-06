Bratrovi služebníci tasili zbraně

0:44 , aktualizováno 0:44

Ve vile Velkého Bratra vytasili soutěžící první zbraně. Sylva ukázala, co ji živí - totiž nahé tělo a Jarda úplně namol osahával Markétu. Spíš než ji mu však diváci mohli závidět, že to, co jednou vypije, už přírodě nevrací. Šárka si do ložnice vybrala tři muže a dvě ženy, čímž hned první noc splnila Bratrův úkol.