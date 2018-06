Bratři Rodenovi mají stejnou lásku, Krausová to není

Své jezdecké a drezurní umění předvedli o víkendu na akci Den koně v Hřebčíně Favory nedaleko Benešova. Bratrská souhra během ukázky výcviku mladého koně při práci na ruce byla evidentní, ukázka sedlového barokního ježdění v podání o dva roky mladšího Karlova bratra Mariana, který proslul rolí v seriálu Letiště a v novém českém filmu Bobule, byla třešničkou na dortu.

Celému vystoupení s mladým hřebcem a starokladrubským běloušem přihlížela také partnerka Karla Rodena Jana Krausová se svým nevlastním bratrem Vladimírem Dvořákem. Koně se jí líbí, ale od té doby, co spadla, se jich bojí. Zbavit se strachu ji slavný herec nenutí.

"Opravdu se hodně bojím, nemělo by to cenu. Je to už dávno, co jsem spadla na kostrč (dodnes s ní mám problémy), ale vím, že by pro mě bylo osudné, kdybych se na koně teď posadila. Projížďky na koních volně v přírodě můžu oběma jen tiše závidět, já si tak můžu koně kreslit a dívat se na ně esteticky... A nakreslit Karla na koni? Ne, zaprvé by asi nevydržel sedět modelem a zadruhé by se mi to bez něj líbilo i víc," říká s úsměvem Krausová.