VIDEO: Ebenové se fotili jako legionáři, další bratři budou následovat

„Mám dědečka legionáře, ale je to především zásadní téma. Jak říkal Masaryk: bez československých legií by nebyla republika. Bylo to nejen státotvorné, ale i velké dobrodružství šedesáti tisíc hochů v Rusku, kteří měli v držení 8000 kilometrů Transsibiřské magistrály a dávali bolševikům co proto,“ vysvětluje Nikolaev svou motivaci točit velkofilm o legionářích.

“Kalendář vzniká, abych toto téma propagoval a aby ani instituce, které na to mají dát peníze, neměly možnost se tvářit, že to neexistuje,“ dodává.

Každá fotka je příběhem ze života legionářů, kteří si říkali bratři, takže režisér oslovuje známé osobnosti s jejich bratry, aby si zkusili roli legionářů zatím alespoň v kalendáři.

První snímek s bratry Rašilovovými má titul: Vlastním pořádkem. „To je legionářský obrat, kdy se rozhodli vzít věci do vlastních rukou a znamenalo to vstoupení do boje. Fotili se před vlakem, protože legionáři disponovali 259 vlaky a říkalo se tomu republika na kolečkách,“ popsal režisér.

Další se fotili herečtí bratři Petr a Pavel Baťkovi, kteří pózovali v prostředí banky. „Má to být u carského pokladu v Kazani, který českoslovenští legionáři pomohli získat demokratickým silám z rukou bolševiků,“ vysvětluje režisér.

Říční expedici na parnících, kdy legionáři pluli 250 kilometrů proti proudu Volhy, aby dobyli Kazaň, připomíná snímek bratří Langmajerových. Další dvojicí focenou pro kalendář jsou bratři David a Adam Krausovi, jejichž snímek vznikl v kulometném vagonu obrněného vlaku. Lazaretní vagon zase přiblíží Jiří Lábus s bratrem Ladislavem v rolích lékařů.

Fotka bratří Ebenů je zatím poslední, která pro kalendář vznikla. Dál plánuje režisér Nikolaev fotit s bratry Formany, Kryštofem a Matějem Hádkovými, v jednání je i s Ondřejem Trojanem a jeho bratrem Ivanem, oslovit se rozhodl také bratry Rodenovy a mladého herce Lukáše Příkazského s jeho bratrem.

V listopadu se všechny snímky, jejichž autorem je fotograf Jan Rasch, dočkají výstavy a kalendář by měl být následně k mání. Výtěžek z jeho prodeje má pomoci vzniku filmu, jehož scénář právě dokončuje Miroslav Oščatka, který s režisérem Nikolaevem pracoval už na filmech Příběh kmotra nebo Cyril a Metoděj.

„Sto milionů není přemrštěný rozpočet. Film Lidice stál 60 milionů a točil se jen ve středních Čechách,“ říká Nikolaev, který o podpoře snímku jedná i s ministerstvem obrany.

Sám už projel Transsibiřskou magistrálu spolu s pilotem Jiřím Prušou a natočili z toho dokument, který odvysílá televize (více čtěte zde).