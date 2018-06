Bratr se usmíval a slzy tekly proudem

Sylva zfackovala matku, odešla z domova a od té doby se živí pornografií.

Je mi to moc líto," pláče ve vile a hledá útěchu na dvojposteli s kuchařem Karlem alias Plyšákem. Ten pro změnu kradl cukr a dva roky kšeftoval načerno s cédéčkama. "A lidi byli tak blbí, že si to kupovali," smál se poctivým. Karlovi je ale nejsympatičtější Terka. Ta "jenom kradla v Rakousku benzín z náklaďáků a nejhorší, co kdy rodině udělala, je prý účast v téhle soutěži. Což tedy docela chápu.

Stanou se idolem?

Petr zas plakal nad tím, že vlastní vinou nebyl u výchovy svých dcer. Jarda se hádá s otcem, zatímco Filip, který lituje svých zkušeností s pornoprůmyslem, k němu naopak v patnácti letech našel konečně cestu. "Odpustil jsem mu, že mě bil i že jsem o něm devět let nevěděl. Jezdí se mnou na závody. Jeden z nejhezčích okamžiků prožívám, když se po vítězství obejmu s tátou," dojímal Filip ostatní. Chudák chlapec! Ztotožněný a dojatý divák se nejspíš shlédl i v jeho pornominolosti. Soutěžící se stává jeho vzorem. Později možná dokonce idolem!

Ve zpovědnici Big Brothera štkali skoro všichni. Možná, že kandidáty rekrutovali z psychologických poraden. "Mami, mám Tě strašně ráda a mrzí mě to, co mezi námi bylo a je." David zvaný Sherk si prostě nemůže pomoct a občas řídí opilý. "Auto jsem rozflákal na sračku a tátovi jsem řek, že jsem vůbec nepil," vyprávěl zkroušeně. Doufejme, že v příští reality show nebudeme s pochopením poslouchat plačícího soutěžícího, který lituje, že v opilosti zabil několik lidí.

Šárce je líto, že si už až tak nerozumí s manželem. A tak když plní úkol Velkého Bratra a ve dvojicích, držíc se za ruce mají naplnit vířivku po půllitrech znovu čistou vodou, chodí s Milanem a medituje: "Za ruku jsem se nevodila ani nepamatuju a doma trpí někdo jiný, když to vidí. Spolu se za ruku nevezmeme." Co v domě Velkého Bratra dělá tahle Šárka, která by se místo toho měla vodit s manželem po Nové Vsi u Českých Budějovic?!

Kdo se líbí Markétě?

Příběh Leny byl opět o trucu vůči rodině. "Tajně jsem se vdala za kluka, kterého naši nenáviděli. Byla jsem mladá a blbá," hodnotí tehdejší truc šestadvacetiletá pracovnice reklamní agentury. Urostlý Milan, co v životě přečetl jen jednu knihu, pro změnu rozbil asi tak v šesté třídě kamarádce nos a dostal za to dvojku z chování. "Dodnes toho moc lituju." No, upřímně řečeno, zněl směšně. Psychoanalytik by se vskutku vyřádil!

Sblížili se logicky nejvíc ti, jejichž osudy byly podobné. Naopak jiní si z oka vypadli. Jsou tu lidi, se kterými se necítím moc dobře. Doufám, že se to ještě změní," přiznala Šárka Bratrovi. Podobně se svěřovala i Markéta: "Je tu někdo, kdo se mi strašně moc líbí a slečna, která mi moc nesedí." Markétě se líbí starší muži, uvedla před vstupem do vily, že by jí tedy hned první noc svými opilými dotyky ve vířivce učaroval Jarda?

Vyhraje Tereza?

Za celý den kromě hry na pravdu, nošení vody do vířivky a postavení pyramidy z lidských těl, nemuseli soutěžící nic dalšího. "Strašně dlouho už jsem si takhle neodpočinula. Jít si po obědě lehnout a spát jak dlouho chci, to teda bylo!" Pochvalovala si ve zpovědnici Tereza. "Lidi jsou tu pro mě dobrý, neřeší těžký věci, co říkají, to je někdy tedy úlet, ale pro mě dobrý, protože já sama moc vtipná nejsem..." Tereza nevyčnívá, nepobuřuje a ví, že celá show je pitomost. Ta by mohla vyhrát.

