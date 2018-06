Bratr přišel nečekaně o drzouna Filipa

ÚTERNÍ ON-LINE V 11 HODIN S FILIPEM JE OHROŽEN - VÍCE ZDE

Show Big Brother - Rozhodnutí se konala poprvé. Uváděl ji Leoš Mareš s podporou Lejly Abbasové a Evy Ajchmajerové.

Svázání trémou a zodpovědností za slabý ohlas jejich show, byly jejich výstupy stejně nevýrazné jako vždycky. Sestřih událostí z vily znovu nudil povinným tancem soutěžících a dokonce i scénami, které běžely už v pátek.

Sadistické diváky měly nejspíš potěšit hladovějící soutěžící, kteří navíc trpěli nikotinovými absťáky. Jako další "zpestření" postavila Nova do domu BB bedýnku s tlačítkem, které po zmáčknutí urychlí proces vyřazování soutěžících. Nudící se obyvatelé ho samozřejmě spustili. Snad bude od této chvíle Velký Bratr svižněji utíkat. – více zde

Ze soutěže docela neočekávaně vypadl třiadvacetiletý drzoun a rebel Filip z Brna. Zarážející je i počet hlasů pro jeho odchod. Šedá myška a zároveň na vyhazov favorizovaná Markéta dostala čtrnáct procent, mamina Šárka jen šest procent.

Nova nezveřejnila celkový počet hlasů, který obdržela. Po sobotním triumfu Primy, kdy VyVolený Vladko dostal od diváků přes 400 tisíc hlasů, to asi ani ventilovat nebude. Kolik je to hlasů oněch osmdesát procent? Co když hlasy pro nepohodlného potížistu posílali povinně zaměstnanci Novy? Anebo naopak konkurence chtěla Velkého Bratra připravit o zábavného hráče? To všechno napadá diváky u obrazovek, kteří absolutně nechápou proč vypadl z trojice právě ten nejzábavnější.

Trojovský kupodivu prohrál i u čtenářů iDNES. Začátkem minulého týdne si jednoznačně přáli, aby z domu odešla Markéta. Koncem týdne ji v hlasování Filip dohnal a předehnal. - více zde

Možná, že diváci ovlivněni VyVolenými, kde se hlasuje pro toho, kdo se naopak do vily vrátí, sledovali nepozorně pokyny a posílali hlas Filipovi v domění, že ho tím naopak v domě BB udrží... Ať je to jak chce, Filip je pryč a noví příchozí s sebou přinesli vojnu. - více zde

Kolem včerejšího hlasování v reality show Big Brother jsou pochybnosti a přiznává to sama televize Nova. - více zde

Filip odcházel se smutkem, ale statečně

Filip vzal svůj nucený odchod statečně. Kamera po vyhlášení výsledků zabírala hlavně Lenu, která nezklamala a po pár vteřinách se rozvzlykala. Spolu s ní brečela také Sylva. Naopak Markéta, která se tipovala na vyloučení, se nefalšovaně zaradovala, že může zůstat. Na to se ale pěkně zastyděla a Filipa dokonce dvakrát objala, předtím než opustil vilu.

Leoš se Filipa ve studiu samozřejmě vyptal na Lenu. Filip řekl, že se neplete do vztahů druhých a proto s ní raději nic neměl.

Vyhozený pornoherec si také postěžoval na to, že musel odejít neprávem, a že neví, jak ho diváci vlastně viděli. "Nova si bude každého prezentovat, jak chce," řekl. Lejla mu při odjezdu nezapomněla připomenout, jak slavné jsou jeho pornokazety, kvůli kterým nakonec asi musel odejít. Možná, že se jeho fanoušci domluvili a zařídili mu co nejrychlejší návrat před kameru.

Bůh ví, jestli se jim toho podaří docílit. Filip totiž chce odjet do Austrálie. Od cestovní kanceláře spolupracující s Novou dostal 100 tisíc korun a nic mu tedy v odjezdu nebrání. "My už se ani v tom Hradci neuvidíme, jedu do Austrálie" řekl smutně svým kamarádům těsně před odchodem z vily.

Do soutěže přibyli dva nováčci. Oba na sobě měli z dosud neznámého důvodu army oblečení. Jako první do vily vstoupil třiadvacetiletý Petr Smětala z Otrokovic, povoláním webdesigner. Přiznal se k velké sexuální vášni, kterou prý občas ani nemůže ovládnout. K tomu je i hodně vznětlivý. To se tedy mají dívky ve vile na co těšit. Možná, že nakonec budou lobbovat za ony nesmíšené ložnice.

Dvaadvacetiletá kadeřnice Oksana Korotchuková přijela na Barrandov z Ostravy. Do Česka ji ale přivezli rodiče z Ukrajiny. "Oxy" řekla pravděpodobně jediný vtip večera. To když na Leošovu obecnou otázku jak se dostala z Ukrajiny do Česka, odpověděla, že vlakem. Oksana chce pomáhat ženám, hlavně prý prostitutkám. "Na castinzích jsem potkala hodně lehkých holek," řekla v medailonku. Že by Nova do vily BB chytře šoupla druhou Reginu?