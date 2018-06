Bratr oscarové herečky Mo´Nique se omluvil za to, že ji zneužíval

Krátce poté, co Mo´Nique získala Oscara, svěřila se v televizním interview, že ji v dětství zneužil vlastní bratr Gerald Imes. "Pohlavním zneužitím může být to, že se někdo dotýká vašich prsou, tře vaše pohlavní orgány, stejně jako zadní část těla. I to, že se o vás někdo tře svými intimními místy," uvedla Mo'Nique.

Imes se ke svému chování veřejně přiznala v televizní talk show. Svou sestru prý začal zneužívat, když mu bylo 13 let. Trvalo to dva roky. "Je mi to líto Mo´Nique. Zradil jsem důvěru všech. Zničil jsem to pouto," prohlásil Imes, který se prostřednictvím televize snažil omluvit za své chování a spojit rodinu, která ho zavrhla, opět dohromady.

Gerald Imes

Sám prý byl zneužíván a od svých jedenácti let pil alkohol a bral drogy. "Užíval jsem kokain, heroin a alkohol, abych zakryl svou vlastní bolest a svůj strach," prozradil Imes.

"Snad můžeme být zase sourozenci, bratr a sestra. Chápu tvou bolest. Podělme se o ní a pokročíme dál," dodal.

Mo´Nique se rozhovoru nezúčastnila, ale už dřív uvedla, že problémy svého bratra ve svých dvaačtyřiceti letech pochopila. Pomohla jí k tomu právě role ve filmu Precious, kde hrála matku, která psychicky týrá svou dceru.

"Díky tomu jsem přestala zavrhovat svého bratra, protože jsem pochopila jeho duševní onemocnění," řekla trpce herečka.

Na show Oprah Winfreyové byli i její rodiče. O zneužívání věděli, Mo´Nique se jim přiznala, když jí bylo patnáct let. "Bylo strašně těžké to přijmout," řekla matka Geralda a Mo´Nique Alice Imesová, která syna tehdy vykázala z domu. "Bylo mi líto obou mých dětí, ale chtěla jsem dceři dokázat, že jí věřím," dodala.

Spolu s manželem si ale myslí, že Mo´Nique neměla tuto rodinnou záležitost zveřejnit. "Je to věc, kterou jsme měli probrat soukromě uvnitř rodiny," řekla Imesová.