Bratr nominoval tři hráče za kázeň

Renata.

V domě Velkého Bratra je sice teprve týden, ale už dokázala vážně porušit pravidla tím, že si opakovaně odmítla zapnout port a nakonec s ním i vztekle udeřila o zem. Za obdobný čin byl naposledy nominován Milan. Renata žádala Bratra o další přísun alkoholu a cigaret a domáhala se vstupu do zpovědnice. Bratr na její žádosti nereflektoval a Renata se rozhodla na protest proti tomu stávkovat.

Lena.

Jak již zaznělo v nedělním pořadu, porušila jedno ze základních pravidel komunikace, když objevila ve svých věcech vzkaz od matky a v rozporu s pravidly si jej neodnesla do zpovědnice, přečetla si jej a o jeho obsahu navíc informovala i ostatní soutěžící. Matka Leny se o podobný pokus zakázané komunikace s dcerou pokusila dokonce znovu přímo v rámci nedělního pořadu, kdy do čokolády pro Lenu vlepila další vzkaz, který však byl odhalen dříve, než se mohl dostat do domu.

Filip.

Jeho porušení pravidel se datuje do posledního vyřazovacího večera, kdy se po odcházející Sylvě pokusil poslat vzkaz svému otci, což měli diváci možnost vidět i v přímém přenosu. Obsah vzkazu byl vzhledem ke hře velmi závažný a Filip bude zítra v přímém přenosu vyzván, aby vzkaz sám všem ostatním přečetl.

Vzhledem k těmto okolnostem bude do neděle bez obavy z vyřazení jen jediný soutěžící, který vzejde z trojice Eva, Milan a Šrek.