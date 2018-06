Bratr krasobruslařky Kerriganové byl obviněn ze zabití otce

Sedmdesátiletého Daniela Kerrigana našla mrtvého před domem přivolaná policejní hlídka, která pak na gauči v přízemí našla jeho spícího syna Marka. Když jej strážníci vzbudili, byl prý agresivní a bojovný a museli použít pepřový sprej.

Kerrigan byl dnes obviněn z útoku a ublížení na zdraví, což pětačtyřicetiletý nezaměstnaný klempíř odmítl. U soudu, který mu stanovil kauci na 10.000 dolarů, seděl s hlavou v rukách a v jednu chvíli se rozplakal.

"Obviněný vypověděl, že chtěl použít telefon, ale jeho otec ho nenechal. Prý se začali postrkovat, on sáhl otci na krk a muž vzápětí upadl na zem," uvedla policie v prohlášení.

Podle policistů Kerrigan mladší vypověděl, že se domníval, že jeho otec zranění jen předstírá. Na místě byly nalezeny stopy krve, interiér domu nesl známky intenzivní bitky. Obviněný byl podle agentury AP v době zatčení pod vlivem omamných látek.

Manželka zemřelého Brenda řekla deníku Boston Herald, že na celém případu není nic podezřelého. Její muž prý podlehl infarktu.

Olympijská medailistka Nancy Kerriganová, která po neštěstí dnes dorazila do domu svých rodičů, už jedno násilné drama zažila na vlastní kůži. V lednu 1994, těsně před olympiádou v Lillehammeru, ji napadl cestou do šatny neznámý muž a praštil ji železnou tyčí několikrát do kolena. Přesto se stihla do her uzdravit a vybojovala stříbrnou medaili. Útok tehdy zosnovala její konkurentka Tonya Hardingová.