Bratr Julie Robertsové dostal sedm let

Robertse zadrželi na letišti v Islamabádu loni v únoru, když se chystal odletět do Spojených arabských emirátů. V jeho zavazadlech bylo nalezeno 3,6 kilogramů opia.Anthony stále tvrdí, že je nevinný a nemá ponětí, jak se opium do jeho zavazadel dostalo. Při čtení rozsudku se z pocitu křivdy rozplakal.Navíc, podle jeho vyjádření, mu jakýsi vysoce postavený pákistánský policejní funkcionář nabídl, že ho za úplatek 125 000 dolarů obvinění zbaví. Což on prý odmítl s tím, že chce zůstat "čestným americkým chlapcem".Takovému scénáři lze jen těžko uvěřit. Pravda bude spíše taková, že Roberts spoléhal na svou popularitu, tedy spíše své sestry, a domníval se, že jeho zavazadlům nebude věnována pozornost.O Robertsově pravděpodobné vině svědčí i to, že představitelé amerického velvyslanectví byli u soudu a průběžně celý proces sledovali, přičemž nepodali žádný protest.Nakonec se dá říci, že hollywoodská celebrita měla ještě štěstí. Vždyť ve Spojených arabských emirátech, kam se Roberts chystal z Pákistánu odletět, platí ještě tvrdší zákony a za pašování narkotika by jistě dostal trest vyšší. A navíc je jasné, že pákistánské orgány provinilce pustí dříve než za sedm let.