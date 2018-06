Brankář Petr Čech bude otcem

Zlatý míč České republiky 2007, vysílaný přímým přenosem z Top hotelu Praha, vyhrál právě Čech.

Miminko bylo plánované a šťastní rodiče chtějí znát jeho pohlaví ještě před jeho narozením. Budoucí otec si myslí, že to bude holčička, maminka zase intuitivně cítí, že chlapec. "Kdo ví, jestli budu kupovat brankářské rukavice, nebo panenky," komentuje to s úsměvem brankář anglického klubu Chelsea FC.

"Zatím jsem přivezl z Ameriky z předsezonního soustředění dvě varianty dětské soupravy, která vypadá jako tepláková. Uvidím, která se bude hodit víc."

Čech už teď doufá, že bude příroda milosrdná a umožní mu být své ženě po boku i při porodu. "Věřím, že mi to časově vyjde tak, abych u toho mohl být. Jak to zvládnu, sice nevím, ale nerad bych, aby mě někdo strašil porodem už dopředu. Zatím si užívám tu lepší stránku manželčina těhotenství."

Děti chtějí celkem tři

Nastávající maminka se zatím nerozhodla, jestli bude rodit v Anglii, nebo doma v Česku. Zatím nemá na podobné myšlenky čas. Cvičitelka aerobiku totiž se cvičením v Anglii nepřestala, jen změnila zaměření. Nyní předcvičuje těhotenskou jógu. Kurz si udělala tak trochu shodou okolností letos v únoru.

"Trochu jsem se na to připravovala, chtěla jsem prožít těhotenství aktivně a tušila, že miminko brzy přijde," vysvětluje Čechová.

Tajemství blížícího se otcovství neprozradil úspěšný brankář ani ve svém fotbalovém klubu. "Vědí to jen někteří, bude to pro ně taky novinka," míní. Novinkou je také fakt, že manželé chtějí do budoucna tři děti. "Budeme jednou početná rodinka," uzavírají oba shodně.