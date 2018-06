Brankář Ondřej Pavelec znervóznil Krause a pak ho učil chytat

"Chytal jste výborně. Ale ze začátku jsem z vás byl nervózní. Jak vám vypadla ta hokejka hned při prvním zápase. Vy jste chvíli vypadal, že čekáte na autobus," přivítal moderátor s nadsázkou brankáře.

Přestože chtěl Jan Kraus hokejistu nachytat, nevyšlo mu to. Připravil si pro něj lapačku na opačnou ruku, než s kterou chytá. Přestože je levák, s rukavicí na pravé ruce si s pukem poradil mnohem lépe než moderátor. Když se totiž Kraus pokoušel zvednout ze stolu puk, nepodařilo se mu to ani po několika pokusech.

Hokejový brankář Ondřej Pavelec u Jana Krause

"Ale to je asi na ledě snazší, ne?" zeptal se moderátor.

Pavelec mu však oponoval, že stůl je mnohem lepší. "Tady je to snazší, protože to neklouže," vysvětlil a nabídl se, že to moderátorovi předvede.

"To byste byl moc hodnej, protože mně to přijde jako blbě udělaná rukavice," řekl Kraus.

Hokejistovi se povedlo zvednout puk skoro hned a až pak moderátor přišel na to, v čem je fígl. Musí použít cípek na lapačce. Přesto byl ale Kraus při dalších pokusech nervózní a snažil se vinu svalit na brankáře, nakonec však byl úspěšný i on.

Hokejista také prozradil, jak to je s jeho pověstným klidem, spánkem před zápasem, jaké ženy mají u něj šanci. "Aby byla hodná. Pozitivní," přemýšlel Pavelec. Kraus byl také zvědavý, jestli má brankář raději slečny se světlými, nebo tmavými vlasy. "Já bych si to nerad někde rozházel," vyhýbal se gólman odpovědi.

Kromě brankáře Ondřeje Pavelce přijde do Show Jana Krause herečka a moderátorka Tereza Kostková a právník se "zázračnou pamětí" Jakub Pok.