Brankář Ondřej Pavelec nemůže najít hodnou holku, je to prý těžké

Pavelec si je vědomý, že musí čelit také zlatokopkám. Připustil, že je rozdíl mezi americkou a českou "lovkyní hokejek" a prozradil, které jsou mu sympatičtější.

český brankář Ondřej Pavelec

"Mně určitě víc sedí Češky. Ale všude jsou hodný holky a všude jsou zlý holky. Je jedno, jestli je to v Americe, nebo tady u nás. Je pravda, že to je těžký, najít tu hodnou," postěžoval si v rozhovoru na Frekvenci 1.

Hokejista je ale přesvědčený, že dřív nebo později dokáže takovou holku prokouknout. Pochlubil se, že na "lovkyni" ještě nenarazil. A doufá, že ani nenarazí.

Přesto byl Pavelec spojován s modelkou a Českou vicemiss 2005 Michaelou Štoudkovou, která má právě pověst zlatokopky. V roce 2009 se zúčastnila proslulé pařby českých fotbalistů po prohře se Slovenskem a objevila se i na oslavách bronzové medaile po letošním hokejovém šampionátu. Z baru Kozička odjela společně s Pavelcem.

Brankář Ondřej Pavelec u Jana Krause MISS POD LUPOU: Michaela Štoudková

"Všichni si to mohli přečíst v bulváru, jak to bylo, já bych ale nevěřil všemu, co se tam psalo," řekl. Se smíchem však dodal, že po šampionátu už pár "dresů" vyměnil.

Jaká by měla být jeho vyvolená, Pavelec prozradil už u Jana Krause. Měla by být hodná a pozitivní. Je mu prý jedno, jestli bude blondýna, nebo bruneta. "Já bych si to nerad někde rozházel," vyhýbal se gólman odpovědi.