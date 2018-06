Bradley Cooper a Zoe Saldana se znovu rozešli

Už před svátky bylo zřejmé, že jejich vztah má trhliny. Cooper měl hodně práce a pořád byl na cestách kvůli propagaci nového filmu Terapie láskou. Ačkoli herci plánovali, že Vánoce i silvestr oslaví společně, nakonec se rozdělili.

"Zoe plánovala, že stráví svátky s Bradleym a jeho rodinou v Evropě. Všichni jeli do Paříže, ale neklapalo to mezi nimi. Zoe nakonec strávila silvestr s přáteli na Miami," píše New York Post.

Poprvé se do sebe herci zamilovali na natáčení filmu The Words. Sedmatřicetiletý Cooper byl první muž, s nímž o tři roky mladší Saldana chodila po desetiletém vztahu s Keithem Brittonem.