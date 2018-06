Cooper vzal přítelkyni na předávání cen, fotografům ale pózoval sám

Bradley Cooper svou přítelkyni dlouho tajil. Teď už se s dvaadvacetiletou modelkou ukazuje ruku v ruce, stále však o vztahu mlčí.

Na předávání cen Sdružení filmových a televizních herců (SAG) přijeli společně. Suki měla bílé šaty značky Andrew Gn. Před objektivy fotografů u červeného koberce se ale Cooper postavil sám. Suki přeci jen není herečka, takže se držela stranou.

V sále ovšem seděli u stolu s dalšími herci z filmu Špinavý trik, který získal i díky Cooperovi cenu za nejlepší herecké obsazení, a často se objímali.

Poprvé se o jejich vztahu začalo mluvit loni v březnu. Sami to ale nikdy nekomentovali. "Nepatřím k těm, co by mluvili o svém příteli, protože je to nudné," vymluvila se Suki v nedávném rozhovoru pro časopis Elle.

Kvůli tomu, že chodí s o 18 let starším mužem, se jí dostalo kritiky v internetových diskusích. Modelka si z toho ale nic nedělá.

"Snažím se nevšímat si toho. Pokud 200 lidí něco komentuje on-line, je to méně než zrnko soli v obrovském moři lidstva, tak proč se starat?" řekla.