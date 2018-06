Brad Pitt zachránil komparsistku, která upadla při davové scéně

K incidentu došlo během natáčení záběru, kdy zombies podniknou invazi do města a vypukne chaos. Pitt si všiml, že v divokém útěku davu upadla drobná dívka. Neváhal a rychle jí pomohl na bezpečné místo, kde jí nehrozilo pošlapání.

"Byl to totální chaos. Přibližně sedm set komparsistů se snažilo co nejrychleji proběhnout ulicí. Naráželi do jedoucích aut, kamer i vojáků, kteří měli těžké automatické zbraně. Dost lidí se při tom poranilo, ale Brad zachránil jednu ženu, která uklouzla a upadla," řekl jeden z přítomných reportérům listu The Sun.

Při davové scéně se zranilo několik lidí.

"Myslím, že tomu vůbec nemohla uvěřit, když ji Brad zvedl. Neměl čas mluvit s ní, protože se natáčelo. Pak ale říkala, jak moc mu je vděčná, ačkoliv si i tak ošklivě poškrábala koleno," dodal.

Části skotského města Glasgow se v posledních týdnech proměnily ve Philadelphii. Zatím se kolem natáčení pohybovalo velké množství komparsistů oblečených jako policisté a vojáci, teprve teď se ukázali první nemrtví.

Film World War Z, v němž Pitt hraje a produkuje ho, se opírá o knihu Maxe Brookse. Režie se ujal Marc Forster a premiéra je plánovaná na příští rok.