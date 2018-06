Brad Pitt vyhlásil válku novinářům

Brad Pitt se rozhodl vyloučit novináře z tiskové konference, které se zúčastnil v Tokiu při premiéře svého nového snímku Dannyho parťáci 2. Do sálu mohli nakonec pouze japonští novináři. Chtěl tak předejít nepříjemným dotazům, týkajících se jeho rozchodu s Jennifer.

Početná skupinka amerických reportérů tak zůstala po příletu do Tokia stát před dveřmi hotelu. Ale omezení čekala i Japonce. Dostali striktní zákaz klást otázky, které by herce mohly přivést do rozpaků.

"Chápu rozhodnutí pana Pitta. Zatímco v zahraničí se novináři ptají především na soukromí, japonští novináři jsou velice zdvořilí," uvedl moderátor japonského rádia Cart Common.

Jednačtyřicetiletý Brad Pitt svoji nevraživost vůči novinářům dokázal i "ručně". Na skupinku paparazzů, kteří neustále obklopují jeho sídlo v Beverly Hills, vystartoval vyzbrojen vejci. Podle BBC jednoho z dotěrných fotoreportérů zasáhl přímo do obličeje.

"Naše rozhodnutí se rozejít je výsledkem pečlivého uvážení. Zůstaneme přáteli, kteří si váží a mají rádi jeden druhého," uvedli ve společném prohlášení jednačtyřicetiletý Brad Pitt a pětatřicetiletá Jennifer Anistonová, kteří se vzali v kalifornském Malibu 29. července 2000. Zároveň v něm média prosí o "vlídnost a citlivý přístup" v nadcházejících měsících.

Konec jejich manželství pro společenská média znamenal něco jako pád

berlínské zdi a novináři se předháněli v tom, kdo uloví nejlepší story z rozchodu roku. Oficiální informaci přinesla jako první internetová stránka magazínu People. Poté ji převzala ostatní média a bulvární tisk. Většina časopisů se shodla na podtitulku "Faktor Angelina". Narážely tak na fámy, podle nichž měl Pitt poměr s herečkou Angelinou Jolieovou.