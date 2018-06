Brad Pitt vyčinil prezidentu Bushovi

Brad Pitt s bývalou snoubenkou Gwyneth Paltrowovou. Brad Pitt s Jennifer Anistonovou. Brad Pitt s bývalou snoubenkou Gwyneth Paltrowovou. Brad Pitt ve filmu Sedm let v Tibetu.

Brad dokonale umí využít své popularity a i toho, že je podle mínění veřejnosti nejkrásnějším mužem planety. I on má nemalé výhrady proti prezidentu Georgeovi W. Bushovi, který se podle jeho slov snaží mást veřejnost a využívá utrpení spojené s teroristickým útokem na Světové obchodní centrum z loňského 11. září pro lobbing v průmyslu.Tím podle Pitta mlží fakt, že příroda bude nenávratně ničena kvůli finančním ziskům. Brad je doslova zděšen chováním politiků, kteří zapomínají veřejnost informovat o alternativách v těžbě ropy. Amerika podle něj totiž už dávno není závislá na zdrojích ze Středního východu."Snažíme se jít zpátky do historie extremistů, fundamentalistů, snažíme se pochopit islám a jeho kulturu, pochopit smysl jejich zahraniční politiky. Pokoušíme se pochopit náboženství, které se stává v poslední době často skloňovaným slovem, ale nikdo nemluví o skutečném problému. Tím je ropa! Proč se nedokážeme zcela osvobodit, a v americkém duchu jít dál než ostatní?Máme přeci technologie pro elektrická vozidla, máme i jiné zdroje energie. Ano, bylo by velmi nákladné uzavřít potrubí, ale mohli bychom to udělat. Pak bychom se zcela osvobodili z područí závislosti na ropě. V žádném případě nemůžeme těžit na Aljašce a neměli bychom být ani závislí na těch lidech z Blízského východu. Je to dlouhodobý proces, ale pokud bychom se osvobodili ze závislosti na ropě, pak bychom se stali skutečně národem proslulým svobodou," prohlásil Pitt.Herecká hvězda zářící na hollywoodském nebi po boku Jennifer Anistonové se tak jako druhá známá osobnost otevřeně vyslovila proti záměrům prezidenta Bushe.Ten je často oslavován, neboť pouhých pár měsíců po svém zvolení musel čelit nevídanému útoku na svou vlast. Přesto si Američané podle Pitta musejí uvědomit, že i Bush zneužít útoku teroristů ve prospěch těžařské lobby.Herec nahlas říká, že přesně o to se prezident snaží, když prosazuje těžbu ropy na Aljašce. "Ale tamní zásoby nahradí sotva jedno procento spotřeby této suroviny ve Spojených státech. Zato zničí nedotknutou a jedinečnou přírodu. Bude to vlastně také teroristický útok, na bezbrannou panenskou krajinu," hněvá se Pitt.