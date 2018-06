Brad Pitt věnoval peníze na záchranu homosexuálních sňatků

V květnu svatby osobám stejného pohlaví v nejlidnatějším a nejbohatším státu USA povolil kalifornský Nejvyšší soud. Teď mnohé křesťanské a další konzervativní organizace bojují za to, aby byl zákon zrušen ústavním dodatkem, který mají lidé podpořit v referendu. Bojují tedy za to, aby veřejnost svou většinou vyjádřila odpor předchozímu rozhodnutí soudu. A mnohé celebrity naopak podporují organizace, které vedou kampaň o zachování zákona a možnosti vstoupit do manželství i dvěma mužům či ženám.

"Protože nikdo nemá právo upírat druhému jeho život, a to ani v tom případě, že s ním nesouhlasí, protože každý má právo žít život, po němž touží, pokud tím nikomu neubližuje, a protože diskriminace nemá v Americe co dělat, můj hlas bude pro rovnoprávnost a proti Proposition 8," vzkázal odpůrcům současného zákona Pitt.

Legislativní změny z května letošního roku umožňující sňatek osobám stejného pohlaví nedávno využily moderátorka Ellen DeGeneresová s herečkou Portií De Rossi. - čtěte Sexbomba seriálu Ally McBealová De Rossi si vzala přítelkyni

V USA mohou homosexuálové vstupovat do manželství ještě ve státu Massachusetts.

Proposition 8 je opatření, jímž iniciátoři vyvolali v Kalifornii na listopad letošního roku referendum o tradičním pojetí rodiny a zákazu sňatků osob stejného pohlaví. Pokud se občané vyjádří k Proposition 8 kladně, bude ke kalifornské ústavě připojen dodatek, na jehož základě do manželství budou moci vstoupit pouze muž a žena.