Brad Pitt: Sláva mi stoupá do hlavy

15:19 , aktualizováno 15:19

Idol mnoha žen, herec Brad Pitt přiznal, že mu poslední dobou stoupá sláva do hlavy. A to prý proto, že s ním lidé mluví jako s někým výjimečným. Tomu se podle slov pětatřicetileté hollywoodské hvězdy nedá odolat. "Hrát budu maximálně pět až sedm let. Jsem už znuděný filmovým byznysem," říká Brad Pitt.

Prohlédněte si fotogalerii.