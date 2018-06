Brad Pitt si na univerzitě přivydělával jako striptér

"Když některá z členek našeho bratrstva a sesterstva Sigma Chi slavila jednadvacet, usadili jsme ji do křesla a předvedli jí svůj nahý tanec. Bylo nás sedm kluků s dokonale vypracovaným zadky. Nasadili jsme si na hlavu povlaky od polštářů, jinak jsme byli úplně nazí, a ukázali, co se v nás skrývá," řekl světu Thomas Whelihan, který byl společně s Bradem členem spolku Sigma Chi.

"Měli jsme dokonalou choreografii zaměřenou hlavně na to, abychom holkám pořádně předvedli naše zadky. Byla to super zábava," rozpovídal se Whelihan v rozhovoru pro americký magazín In Touch Weekly. "Během jedné akce si Brad na zadek napsal název jednoho dámského studentského spolku a ve chvíli, kdy to nikdo nečekal, ho přede všemi vystrčil," práskl další z Bradových "bratrů" Harry Lunt.

Podle Bradových vysokoškolských lásek ho pro jeho smysl pro humor každý zbožňoval. "Byl to miláček všech. Nebyl snad jediný člověk, který by ho neměl v lásce. Možná jen kluci, kteří by mu mohli závidět jeho krásu," řekla o herci, který nyní pečuje o čtyři děti s partnerkou Angelinou Jolie, jeho někdejší přítelkyně Angela Wellsová Woodová.