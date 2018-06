Brad Pitt si depiluje tělo voskem

"Potřebujeme mít Brada dohněda opáleného, natřeného velkou vrstvou opalovacího oleje a hlavně hladce vyholeného," prozradili filmoví producenti.



"Zatraceně, nesmím na sobě mít ani jeden chloupek. Myslím, že si to na mě producenti vymysleli schválně, aby se mi pomstili. Chtějí asi vyzkoušet, co všechno jsem ochoten kvůli roli udělat. Mám celý tělo jako dětskou prdelku. Musím si voskem odstraňovat ochlupení z hrudníku, rukou a dokonce i každý chloupek, který mám na krku. Každých deset dnů prožívám ráno neuvěřitelná muka, když si musím depilovat voskem kromě nohou naprosto celé tělo. Čert mi byl tuhle roli dlužen," usmívá se devětatřicetiletý Pitt.



Hlavní hvězdě snímku Klub rváčů v těchto dnech nezávidí ani jeho manželka Jennifer Anistonová, známá ze seriálu Přátelé.



"Z vlastní zkušenosti vím, co si musí Brad vytrpět. Je sice na Maltě a já v Los Angeles, ale pokaždé, když si depiluji nohy, si na něj musím vzpomenout. Nedokážu si představit, jak si ale může depilovat hrudník. Ještě, že je tisíce mil daleko. Nevím, jestli bych si na Brada bez těch úžasných chlupů na prsou zvykla. Musí to být hrozný pohled," svěřila se novinářům seriálová hvězda.





Největším hitem je holení prsou

Až donedávna bylo holení hrudi oblíbené především mezi homosexuály, v poslední době se tento nový trend prosadil i mezi heterosexuály.

Fitnessové časopisy už razí tento trend delší dobu. Hladkou pokožku vyzkoušela už řada plavců, paže a nohy si holí i cyklisti, kterým se pak rány po pádech hojí rychleji. Mezi světové celebrity, které se zbavují chlupů patří například fotbalista David Beckham. Pro většinu dívek a žen je běžné zbavovat se přebytečných chloupků. Dnes však nejsou výjimkou ani muži, kteří si v kosmetických salonech nechávají holit záda, hruď i nohy. Mezi klienty patří sportovci, manekýni, podnikatelé i inženýři.



Možná v tom ale Jennifer nakonec najde zalíbení. V poslední době totiž mnohým ženám začíná hladký mužský hrudník připadat velmi sexy. Módní trendy ukazují, že čím méně ochlupení na těle, tím lépe.Pro většinu dívek a žen je běžné zbavovat se přebytečných chloupků. Dnes však nejsou výjimkou ani muži, kteří si v kosmetických salonech nechávají holit záda, hruď i nohy. Mezi klienty patří sportovci, manekýni, podnikatelé i inženýři.

Depilace voskem je metoda pro více odvážné pány. Jde to ale rychle a jelikož se tímto způsobem vyrvou chlupy i s kořínky, trvá dlouho, než zase narostou. Postup je takový, že se na tělo aplikuje horký vosk, na který se nalepí pásky z látky a pak strhnou. Po zákroku je pokožka zarudnutá a plná pupínků. Následující den ale zmizí a hrudník zůstane hladký. Po týdnu se opět objevují první chlupy a po třech týdnech jsou zpátky, i když trochu prořídlejší.