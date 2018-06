Brad Pitt propůjčí svůj hlas Sindibádovi

Zlatý Globus 2002 - Jennifer Anistonová a Brad Pitt Herec Brad Pitt sleduje zápas Los Angles Lakers - Sacramento

"Mám ze Sindibáda opravdovou radost. Dlouhou dobu jsem chtěl udělat něco pro děti a nyní mám velkou příležitost," prozradil Pitt. Hollywoodští filmoví bossové doufají, že díky Bradově popularitě jejich nový kreslený projekt dozajista prorazí."Netajíme se samozřejmě tím, že všechny naděje vkládáme především do popularity pana Pitta. Sice není v kresleném filmu vidět, ale jeho jméno v titulcích dokáže s tržbami udělat doslova divy," přiznává zástupce filmového studia Miramax, které natáčení Sindibáda připravuje.Bradovi obchodní tah jeho chlebodárců nikterak nevadí. "Vychutnám si to jako odpočinkovou práci, kterou budu dělat spíše pro radost, než pro peníze. Život je změna a mě každá změna v životě posílila. Věřím, že stejné to bude i nyní," míní hlavní hrdina snímku Sedm, který za svoji práci na Sindibádovi podle všeho vyinkasuje několikamilionový honorář.Další peníze by mu měl přinést také následný prodej upomínkových předmětů spojených s kresleným filmem.