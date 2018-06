Brad Pitt, jak ho neznáte: stal se rastamanem i tváří luxusního parfému

Snímek Brada Pitta jako rastamana udělal fotograf Steven Klein pro Interview magazine. Slavného herce nafotil i jako tuláka, mafiána s pistolí nebo jednookého drsňáka.

Na žádném snímku to není Brad Pitt, jak ho známe.

Fotky doprovází rozhovor, který s Pittem vedl režisér Guy Ritchie. Herec se v něm vyznává z lásky k rodině, která je prý pro něj nejdůležitější, a role si vybírá s ohledem na ni.

Důležitým kritériem je i štáb, s nímž má na filmu pracovat.

"Čím jsem starší, tím víc mi záleží na společnosti, v níž jsem. To je pro mě nejdůležitější. Když mám s někým trávit celou dobu, co natáčení trvá, 14 hodin denně po mnoho týdnů či měsíců, pak je hlavní, abych pracoval s lidmi, kterých si vážím, baví mě a jdeme za stejným cílem," řekl Pitt, který naposled natočil thriller Killing Them Softly (více o filmu čtěte zde).

Angelina Jolie a Brad Pitt s dětmi (jejich vlastní potomci Vivienne, Shiloh a Knox jsou uprostřed) Angelina Jolie a Brad Pitt s rodiči

Kromě toho ale přinesl do rodinného rozpočtu pěknou sumu tím, že se stal první mužskou tváří slavného parfému Chanel č. 5. Podle deníku Daily Mail dostal honorář v přepočtu 123 milionů korun.

Jde tak ve šlépějích Marilyn Monroe nebo Nicole Kidmanové. "Abyste udrželi legendu čerstvou, musíte změnit úhel pohledu. Poprvé máme muže, který propaguje ženskou vůni. Věříme, že parfém je to, čím žena svádí muže. Číslo 5 je naše hlavní vůně a rádi investujeme, abychom ho udrželi na této pozici," říká k výběru Pitta pro reklamu mluvčí značky Chanel Andrea d'Avack.