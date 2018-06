Brad Pitt nafotil kojící Angelinu pro prestižní magazín

Hollywodská star na fotografiích sedí s maličkým u svého prsu a něžně se usmívá do objektivu. Hnědé lokny jí padají na poloodhalená ramena. Ramínkové šaty má u jednoho prsu odhaleny, aby mohla kojit. Intimní detaily jejího poprsí zakrývá jen malá ručička novorozeněte.



Angelina Jolie s Bradem Pittem v New Yorku

Angelina vypadá na snímcích šťastně a odpočatě. V rozhovoru pro magazín uvedla, že se po narození dvojčat cítí skvěle. "Jsem s mužem, kterému nevadí dívat se na mé tělo. Připadá mu ještě krásnější než předtím díky tomu, co stvořilo," uvedla v interview o svém příteli Angelina. "On mě vidí takovou a já se díky němu cítím víc sexy," dodala s úsměvem šestinásobná matka.



Angelina Jolie a Bratt Pitt se svými dvojčaty

Herečka se rovněž přiznala, že k vlastnímu těhotenství ji přemluvil právě Brad. Před vztahem s hereckým kolegou chtěla děti jen adoptovat. To on ji přesvědčil, aby změnila názor, a vyvolal v ní touhu po vlastním dítěti.

"Věděla jsem, že by nikdy nedělal rozdíl mezi adoptovanými a vlastními dětmi. To mi dodalo klidu a jistoty. Mám dojem, že jsem na něj jen tak koukala a milovala ho a prostě se otevřela té možnosti. Najednou jsem to chtěla. Je to něco, co se nedá vysvětlit," řekla pro magazín W Angelina.

S Bradem mají šest dětí, adoptivní potomky Maddoxe, Paxe a Zaharu a vlastní Shiloh, Knoxe a Vivienne.