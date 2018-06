Brad Pitt mi dal skvělý hašiš, říká režisér Tarantino

"Dávali jsme si jednu láhev růžového vína za druhou," přiznal režisér v rozhlasovém interview pro Howarda Sterna. "Jednou z věcí, kterou měl u sebe, což bylo docela fajn, byla docela velká kostka hašiše a ten večer mi kousek dal. Varoval mě, abych si to nedával do zavazadla. Takže vytasil dýku a usekl mi velký plátek. Pomyslel jsem si, panebože, to musí být ve filmu. Byl to docela dobrý hašiš," přiznal Tarantino.

"Rád jsem si dával trochu té trávy čas od času a stal jsem se velmi uzavřeným. Pak jsem se nudil. Začal jsem se měnit v koblihu. Tak jsem se tomu začal maximálně vyhýbat. Měl jsem dost. V Missouri, odkud pocházím, moc nemluvíme o tom, co děláme, prostě to uděláme. Když o tom mluvíme, je to vychloubání," svěřil se Pitt v nedávném rozhovoru pro magazín People.

Své volnomyšlenkářství herec nedávno potvrdil také rozhodnutím podpořit manželství gayů a lesbiček a zvolil k tomu podle agentury Famous poněkud netradiční metodu. Ve svém prohlášení totiž vtipně zaútočil na svého nejlepšího kamaráda George Clooneyho a ve vtipu označil Clooneyho za gaye.



"Angie a já se nevezmeme dříve, než George a jeho partner budou moci legálně učinit to samé," vtipkoval Brad v rozhovoru pro magazín People. Svoji podporu gayům a lesbičkám vyjádřil už v roce 2006 v rozhovoru pro časopis Esquire. "Angie a já nebudeme uvažovat o manželství, dokud se nebude moci v naší zemi vzít kdokoli, kdo to bude chtít," prohlásil tehdy herec.